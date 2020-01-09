شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تسعى لإدراج شركة عقارية جديدة برأسمال 15 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت شركة بورصة الكويت على طلب إدراج شركة عقارية بالدولة يبلغ رأسمالها 15 مليون دينار.

ورفعت شركة البورصة توصيتها مؤخراً إلى هيئة أسواق المال بالموافقة على إدراج تلك الشركة في السوق الرئيسي، على أن تقوم الأخيرة بدراسة ملف الشركة وإصدار قرارها النهائي، بحسب صحيفة القبس.

وكان آخر الإدراجات بالسوق شركة المتكاملة وتم إدراجها بالسوق الأول، وهي أول شركة تدرج وفقاً لقواعد الإدراج المستحدثة. وشهدت قبل ذلك إدراج 3 شركات هي "ميزان" و"فيفا" و"بنك وربة"، فيما انسحب اكثر من 60 شركة.

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وكانت شركة بورصة الكويت ـ أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في الشرق الأوسط- موعد إدراج أسهمها بسوق الأسهم الكويتية في 19 أبريل المقبل كموعد مبدئي.

وبصفة عامة، شهدت بورصة الكويت تغيرات جذرية في الفترة الأخيرة منها الترقية على المؤشرات العالمية "فوتسي" وقريباً MSCI، فضلاً عن تغير هيكل ملكية شركة البورصة ودخول القطاع الخاص وما واكب ذلك من زيادة في حجم السيولة المتداولة.

وقال تقرير سابق صادر عن شركة الوطني للاستثمار أن بورصة الكويت كانت الأفضل أداءً خليجياً خلال تداولات العام الماضي، إذ قدمت عملية الترقية إلى الأسواق الناشئة من قبل "FTSE"، والإعلان عن ترقية "MSCI"، جرعة دعم كبيرة لسوق الأسهم المحلي.

كذلك قالت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريرها الشهري عن أداء الأسواق أن السوق الكويتي اختتم تعاملاته للعام 2019 وهو في صدارة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ليسجل أفضل عائدات سنوية منذ العام 2014.