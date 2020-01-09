شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن السعودي يودع الدعم المخصص لشهر يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن بدء إيداع الدعم المُخصص لشهر يناير في الحسابات البنكية للمستفيدين من البرنامج.

وأوضح البرنامج في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيستمر إيداع الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم حتى نهاية اليوم الخميس.

وكشف البرنامج في وقت سابق أنه تم التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019، من خلال خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسر.