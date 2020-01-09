شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في ثلاثة أشهر أمام الين الياباني مع تهدئة التوترات في بين واشنطون وطهران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وفي ظلال تسعير الأسواق لتراجع أمريكا وإيران عن توسع الانخراط في الصراع بينهم.

في تمام الساعة 06:14 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 109.30 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.12، بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.32، بينما حقق الأدنى له عند 109.01.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا الذي سيلقي خطاباً تحت عنوان "النظرة الاقتصادية الأمريكية والسياسة النقدية" في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الرابع من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 221 ألف طلب.

وفي نفس السياق، فقد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 28 من كانون الأول/ديسمبر هي الأخرى تراجعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 1,719 ألف طلب مقابل 1,728 ألف طلب، وذلك قبل أن نشهد إلقاء عضو أخر في اللجنة الفيدرالية وهو محافظ بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشاري، الكلمة الافتتاحية في مؤتمر الظروف الاقتصادية الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس.

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وصولاً إلى حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية وهو محافظ بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز، حيال استهداف التضخم في ورشة عمل بنك انجلترا الاقتصادية في لندن، ويأتي ذلك عقب نحو أسبوع من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 10-11 كانون الأول/ديسمبر والذي أقر من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه آنذاك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية، إلي أنه من الممكن توسع الاحتياطي الفيدرالي في أنشطة شراء أذون الخزانة قصيرة الآجل إذا ما استدعى الأمر زيادة السيولة في النظام المصرفي، وجاء ذلك في أعقاب إطلاق وزارة الخزانة الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر برنامج لشراء أذون الخزانة بقيمة 60$ مليار شهرياً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الإيراني على القاعدان العسكريان العراقيان اللتان تستضيفان قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي، بالعقوبات وليس بالعنف، وفي المقبل، لم يصدر من طهران ما يفيد بأنها سترد بأكثر من الصاروخ بالستية التي أطلقتها من أراضيها على قاعدتين الأسد واربيل رداً على الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في بغداد والتي أسفرت عن اغتيال قائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وصرح الرئيس الأمريكي ترامب أنه لم يصب أي أمريكي في الهجوم وأن طهران قد تراجعت على ما يبدو، مع إعلانه عن عزم واشنطون فرض المزيد من العقوبات على إيران وتأكيده على أهمية العمل على عدم امتلاك طهران لأي سلاح نووي، دعياً المجتمع الدولي للسعي نحو اتفاق نووي جديد مع إيران، مضيفاً أنه سيطلب من حلف شمال الأطلسي "الناتو" التدخل في الشرق الأوسط وأن بلاده تمتلك مخزون استراتيجي من النفط يغنيها عن نفط الشرق الأوسط.

وفي المقبل، نوه وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بالأمس أن الرد الإيراني سيعتمد على ما ستفعله واشنطون وأنه سيكون متسقاً مع أي رد فعل يصدر من الجانب الأمريكي، موضحاً أن بلاده على أتم الاستعداد للتصعيد في حالة رد أمريكا على هجمات إيران الأخيرة على قاعدتين الأسد واربيل في العراق، وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الضربات "انتهت"، موضحاً أن طهران بذلك الهجوم الأخير ردت على مقتل سليماني.