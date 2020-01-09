شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن إلقاء رئيس دويتشه بوندسبانك (البنك المركزي الألماني) ينس ويدمان ألقاء خطاباً تحت عنوان "الاقتصاد في مرحلة انتقالية – السياسة مطلوبة؟" في غرفة كولونيا للتجارة والصناعة وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.1118 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1105، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1120، بينما حقق الأدنى له عند 1.1103.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 23.8 مليار يورو مقابل 22.7 مليار يورو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تظهر أيضا اتساع الفائض إلى ما قيمته 20.9 مليار يورو مقابل 20.6 مليار يورو في تشرين الأول/أكتوبر، وسط التوقعات بتراجع الصادرات وارتفاع الواردات خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي أيضا لألمانيا والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر، ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد تظهر ارتفاعاً إلى 9.8% مقابل 9.7% في تشرين الأول/أكتوبر، وصولاً إلى صدور قراءة معدلات البطالة لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح استقراراً عند 7.5% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

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على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا الذي سيلقي خطاباً تحت عنوان "النظرة الاقتصادية الأمريكية والسياسة النقدية" في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الرابع من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 221 ألف طلب.

وفي نفس السياق، فقد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 28 من كانون الأول/ديسمبر هي الأخرى تراجعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 1,719 ألف طلب مقابل 1,728 ألف طلب، وذلك قبل أن نشهد إلقاء عضو أخر في اللجنة الفيدرالية وهو محافظ بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشاري، الكلمة الافتتاحية في مؤتمر الظروف الاقتصادية الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس.

وصولاً إلى حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية وهو محافظ بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز، حيال استهداف التضخم في ورشة عمل بنك انجلترا الاقتصادية في لندن، ويأتي ذلك عقب نحو أسبوع من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 10-11 كانون الأول/ديسمبر والذي أقر من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه آنذاك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية، إلي أنه من الممكن توسع الاحتياطي الفيدرالي في أنشطة شراء أذون الخزانة قصيرة الآجل إذا ما استدعى الأمر زيادة السيولة في النظام المصرفي، وجاء ذلك في أعقاب إطلاق وزارة الخزانة الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر برنامج لشراء أذون الخزانة بقيمة 60$ مليار شهرياً.