الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 09-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق زوج الدولار مقابل الفرنك مستوى 0.9712 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، ليتجه نحو زيارة محتملة لمستوى 0.9836 خلال الجلسات القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، ليكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.9712 والثبات دونه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9700 والمقاومة 0.9800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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