شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي حول المتوسط المتحرك – تحليل - 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول المتوسط المتحرك 50، ولا زلنا ننتظر مزيد من الانخفاض لاختبار دعم القناة الصاعدة عند 0.6790 كهدف سلبي تالي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.6920 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتوجه نحو مناطق 0.7015 من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط