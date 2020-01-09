سعر عقود خام برنت يسجّل انخفاض حاد – تحليل - 09-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر عقود خام برنت خسائر قوية يوم أمس منخفضاً من مناطق 70.74 إلى 65.20، ويستقر فوق الدعم المحوري 65.40 الآن، في محاولة لبدء محاولات تعافي وتعويض بعض الخسائر التي تحققت في الجلسات الماضية، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه من الدعم الحالي ومن ثم الحصول على إشارة أوضح للاتجاه التالي.
نشير إلى أن التماسك فوق الدعم المذكور سيقود السعر لبدء موجة صاعدة جديدة تستهدف مناطق 68.95 مبدئياً، بينما كسره سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مستويات 63.60 ثم 62.50 كأهداف سلبية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.50 والمقاومة 67.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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