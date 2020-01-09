شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر النفط بقوة يوم أمس وأجرى محاولة لكسر دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليشير إلى توجه السعر لتكبّد مزيد من الخسائر المحتملة، لكن يحتاج السعر للثبات دون هذا الدعم الذي يتواجد عند 59.90 لتأكيد استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة.

لذلك، نحن نفضل التزام الحيادية إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 60.90، حيث إن كسر هذا الدعم سيضغط على السعر للتوجه نحو 57.40 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثّل اختراق المقاومة مفتاح استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 63.75.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي