شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر الفضة من الثبات طويلاً فوق مستوى 18.38، ليتداول بسلبية ملحوظة يوم أمس، حيث كسر هذا المستوى واستقر دونه، في طريقه لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع على المدى اللحظي.
لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً بشكل مؤقت، والهدف اختبار مستوى 17.60 قبل العودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، مع الإشارة إلى أن اختراق 18.38 سيقود السعر لاستعادة مساره الصاعد دون الحاجة للانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.75 والمقاومة 18.35
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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