شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر الدعم – تحليل - 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب انخفاضاً ملحوظاً يوم أمس ليختبر الدعم المحوري 1556.70، حيث يستقر فوقه حتى الآن، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح ارتداد صاعد لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1617.00، مع الانتباه إلى أن كسر 1556.70 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتوجه نحو مناطق 1488.00 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1550.00 والمقاومة 1580.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد