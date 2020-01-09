شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر الدعم – تحليل - 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب انخفاضاً ملحوظاً يوم أمس ليختبر الدعم المحوري 1556.70، حيث يستقر فوقه حتى الآن، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح ارتداد صاعد لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1617.00، مع الانتباه إلى أن كسر 1556.70 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتوجه نحو مناطق 1488.00 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1550.00 والمقاومة 1580.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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