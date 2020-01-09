شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة المحورية – تحليل - 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي للارتفاع ليختبر مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بالتزامن مع دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء من جديد، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مناطق 1.2925 ثم 1.2860 بشكل رئيسي.
يجب الانتباه إلى أن اختراق مستوى 1.3050 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لبدء موجة تصحيحية صاعدة على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2950 والمقاومة 1.3100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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