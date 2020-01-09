شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يتعافى – تحليل - 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بقوة يوم أمس ليخترق مستوى 108.40 ويصل إلى مشارف مستوى 109.33، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى الأخير سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 110.50 كهدف إيجابي تالي.

بالمقابل، نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية قد تضغط على السعر للانخفاض من جديد، لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة 109.33 أو كسر الدعم 108.40 لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن كسر هذا الدعم سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليتجه نحو 107.45 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي