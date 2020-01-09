شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دون مستوى 1.3150، ليبقى الضغط السلبي قائماً حتى الآن، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2920.
المتوسط المتحرك 50 يضغط سلباً على السعر ليدعم التوقعات بالانخفاض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستويات 1.3150 و1.3175.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3020 والمقاومة 1.3175
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 09-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.