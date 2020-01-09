شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دون مستوى 1.3150، ليبقى الضغط السلبي قائماً حتى الآن، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2920.

المتوسط المتحرك 50 يضغط سلباً على السعر ليدعم التوقعات بالانخفاض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستويات 1.3150 و1.3175.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3020 والمقاومة 1.3175

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط