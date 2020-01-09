شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يكسر الدعم – تحليل - 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار كسر دعم القناة اللحظية الصاعدة بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يفتح الطريق أمام استمرار الميل الهابط الذي يستهدف اختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة عند 1.1050، مع الإشارة إلى أننا سنكون بانتظار ارتداد صاعد بعد زيارة الدعم المذكور.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 1.1140 والثبات فوقه، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1045 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى الأطول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1030 والمقاومة 1.1180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط