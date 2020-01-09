شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 2.26 ريال منخفضا، وملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 2.20 ريال، وهو الهدف السعري الذي اشرنا الى إمكانية الوصول اليه في تقريرنا الأخير، وفي حالة اختراق السهم لهذا المستوى، فانه سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 1.95 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.19 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.29 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر مسيعيد (MPHC) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 09-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.