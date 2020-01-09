شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 2.26 ريال منخفضا، وملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 2.20 ريال، وهو الهدف السعري الذي اشرنا الى إمكانية الوصول اليه في تقريرنا الأخير، وفي حالة اختراق السهم لهذا المستوى، فانه سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 1.95 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.19 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.29 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط