شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب لتعكس استأنف مسيرات مكاسبها اليومية التي توقت بالأمس لأول مرة في أحدى عشرة جلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعاد عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وفي ظلال تسعير الأسواق لتراجع الولايات المتحدة وإيران عن توسع الانخراط في الصراع بينهم في الشرق الأوسط.

في تمام الساعة 03:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.10% لتتداول عند 1,559.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,557.70$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,560.20$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 97.27 مقارنة بالافتتاحية عند 97.28.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي عكست استقرار النمو عند 4.5% خلال كانون الأول/ديسمبر، دون التوقعات التي أشارت إلى نمو 4.7%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، تقلص الانكماش إلى 0.5% مقابل 1.4% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.4%.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا الذي سيلقي خطاباً تحت عنوان "النظرة الاقتصادية الأمريكية والسياسة النقدية" في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الرابع من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 221 ألف طلب.

وفي نفس السياق، فقد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 28 من كانون الأول/ديسمبر هي الأخرى تراجعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 1,719 ألف طلب مقابل 1,728 ألف طلب، وذلك قبل أن نشهد إلقاء عضو أخر في اللجنة الفيدرالية وهو محافظ بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشاري، الكلمة الافتتاحية في مؤتمر الظروف الاقتصادية الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس.

وصولاً إلى حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية وهو محافظ بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز، حيال استهداف التضخم في ورشة عمل بنك انجلترا الاقتصادية في لندن، ويأتي ذلك عقب نحو أسبوع من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 10-11 كانون الأول/ديسمبر والذي أقر من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه آنذاك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية، إلي أنه من الممكن توسع الاحتياطي الفيدرالي في أنشطة شراء أذون الخزانة قصيرة الآجل إذا ما استدعى الأمر زيادة السيولة في النظام المصرفي، وجاء ذلك في أعقاب إطلاق وزارة الخزانة الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر برنامج لشراء أذون الخزانة بقيمة 60$ مليار شهرياً.

Advertisements

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الإيراني على القاعدان العسكريان العراقيان اللتان تستضيفان قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي، بالعقوبات وليس بالعنف، وفي المقبل، لم يصدر من طهران ما يفيد بأنها سترد بأكثر من الصاروخ بالستي التي أطلقتها من أراضيها على قاعدتين الأسد واربيل رداً على الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في بغداد والتي أسفرت عن اغتيال قائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وصرح الرئيس الأمريكي ترامب أنه لم يصب أي أمريكي في الهجوم وأن طهران قد تراجعت على ما يبدو، مع إعلانه عن عزم واشنطون فرض المزيد من العقوبات على إيران وتأكيده على أهمية العمل على عدم امتلاك طهران لأي سلاح نووي، دعياً المجتمع الدولي للسعي نحو اتفاق نووي جديد مع إيران، مضيفاً أنه سيطلب من حلف شمال الأطلسي "الناتو" التدخل في الشرق الأوسط وأن بلاده تمتلك مخزون استراتيجي من النفط يغنيها عن نفط الشرق الأوسط.

وفي المقبل، نوه وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بالأمس أن الرد الإيراني سيعتمد على ما ستفعله واشنطون وأنه سيكون متسقاً مع أي رد فعل يصدر من الجانب الأمريكي، موضحاً أن بلاده على أتم الاستعداد للتصعيد في حالة رد أمريكا على هجمات إيران الأخيرة على قاعدتين الأسد واربيل في العراق، وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الضربات "انتهت"، موضحاً أن طهران بذلك الهجوم الأخير ردت على مقتل سليماني.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع تطرق صحيفة جلوبال تايمز الصينية لكون توقيت الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ليس بالأمر الهام وأن المحتوي الفعلي للمرحلة الأولى من الاتفاق وكيفية تنفيذية يعد الأهم في الوقت الراهن، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي تطرقت لكون وفداً تجارياً صينياً يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة بحلول الاثنين المقبل لتوقيع المرحلة الأولى الاتفاق التجاري الأسبوع القادم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب إعلان الأسبوع الماضي عن طريق تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه سيقوم بتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 من كانون الثاني/يناير في البيت الأبيض، موضحاً أن هناك وفد رفيع المستوى سيأتي من الصين إلى واشنطون لإتمام الاتفاق، ومضيفاً أنه سيتوجه لاحقاً عقب ذلك إلى الصين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

وجاءت تغريده الرئيس الأمريكي ترامب في أعقاب التقرير التي تطرقت في مطلع الأسبوع الماضي لكون نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وكبير المفوضين الصينيين ليو هي سيتوجه لاحقاً على رأس وفداً صينياً رفيع المستوى إلى واشنطون، الأمر الذي عزز التوقعات بأن هي من سيوقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما لا يزال عدم اليقين الذي يحيط بالتفاصيل حول الاتفاقية قائم.

ونود الإشارة، لكون أسعار الذهب أنهت بالأمس أطول مسيرات مكاسب يومية لها في أكثر من ثلاثة عقود بعد أن اختبرت حاجز 1,600$ للأونصة لأول مرة في سبعة أعوام، وتعد حالياً بصدد إنهاء أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في ستة أشهر مع انخفاضها خلال الأسبوع الجاري لأول مرة في ستة أسابيع، وذلك في أعقاب انحصار المخاوف حيال التوترات الجيوسياسة في الشرق الأوسط وبالأخص اندلاع حرب بين أمريكا وإيران.