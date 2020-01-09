شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع تهدئة التوترات في الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع تراجع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توسع الانخراط في الصراع بينهم في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تشهد مؤشرات الأسهم النيوزيلندية استقرار سلبي اليوم الخميس.

هذا وقد رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس على الهجوم الإيراني على القاعدان العسكريان العراقيان اللتان تستضيفان قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي، بالعقوبات وليس بالعنف، وفي المقبل، لم يصدر من طهران ما يفيد بأنها سترد بأكثر من الإثنى عشرة صاروخ بالستي التي أطلقتهم من أراضيها على قاعدتين الأسد واربيل رداً على الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في بغداد والتي أسفرت عن اغتيال قائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مؤخراً.

وصرح الرئيس الأمريكي ترامب أنه لم يصب أي أمريكي في الهجوم وأن طهران قد تراجعت على ما يبدو، مع إعلانه عن عزم واشنطون فرض المزيد من العقوبات على إيران وتأكيده على أهمية العمل على عدم امتلاك طهران لأي سلاح نووي، دعياً المجتمع الدولي للسعي نحو اتفاق نووي جديد مع إيران، مضيفاً أنه سيطلب من حلف شمال الأطلسي "الناتو" التدخل في الشرق الأوسط وأن بلاده تمتلك مخزون استراتيجي من النفط يغنيها عن نفط الشرق الأوسط.

وفي المقبل، نوه وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بالأمس أن الرد الإيراني سيعتمد على ما ستفعله واشنطون وأنه سيكون متسقاً مع أي رد فعل يصدر من الجانب الأمريكي، موضحاً أن بلاده على أتم الاستعداد للتصعيد في حالة رد أمريكا على هجمات إيران الأخيرة على قاعدتين الأسد واربيل في العراق، وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الضربات "انتهت"، موضحاً أن طهران بذلك الهجوم الأخير ردت على مقتل سليماني.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع تطرق صحيفة جلوبال تايمز الصينية لكون توقيت الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ليس بالأمر الهام وأن المحتوي الفعلي للمرحلة الأولى من الاتفاق وكيفية تنفيذية يعد الأهم حالياً، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي تطرقت لكون وفداً تجارياً صينياً يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة بحلول الاثنين المقبل لتوقيع المرحلة الأولى الاتفاق التجاري في 15 من هذا الشهر كما أفاد ترامب مسبقاً.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.50% ليربح 25.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,726.87، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 2.04% ليربح هو الأخر 473.05 نقطة ويصل إلى المستوى 23,677.81.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.04% ليربح 42.69 نقطة ويصل إلى المستوى 4,155.01، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.73% ليربح هو الأخر 22.37 نقطة ويصل إلى المستوى 3,089.27.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.16% ليربح 326.36 نقطة ويصل إلى المستوى 28,414.28، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.14% ليربح هو الأخر 24.46 نقطة ويصل إلى المستوى 2,175.77.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.04% ليخسر 4.72 نقطة ويصل إلى المستوى 11,552.26، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.81% ليربح 55.27 نقطة ويصل إلى المستوى 6,872.90.