محلل يتوقع صعود المؤشر الرئيسى لمستوى 14100 نقطة حال استقرار الأحداث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع صلاح حيدر المحلل الاقتصادى، اختبار المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية مستوى 14100 نقطة حال استقرار التوترات الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة، إلا أنها قد تأخذ بعضاً من الوقت نظراً لضعف السيولة فى السوق، ونصح "حيدر" المستثمرين بالحذر فى بناء مراكز استثمارية عميقة فى الوقت الحالى، والاحتفاظ بسيولة بنسب أكبر فى المحفظة، خاصة وأن الأحداث الجيوسياسية قد تتغير بشكل غير متوقع فى أى لحظة.
وأرجع حيدر أسباب ارتفاع البورصة المصرية، خلال جلسة أمس الأربعاء، مدفوعة بعاملين أساسين وهما؛ عودة الأجانب مرة أخرى إلى السوق بعد أجازات بداية العام، لذلك دعمت مشتريات الأجانب أداء جميع أسهم السوق التى اصبحت فى مستويات مغرية للغاية، وهذا هو العامل الثانى الذى دعم أداء السوق، مشيرا إلى أن المخاطر الجيوسياسية أثرت بشكل كبير على أداء السوق والأسواق العربية بشكل عام إلا أن السوق المصرى كان أكثر تأثراً بالرغم من البعد الجغرافى عن الأسواق العربية الأخرى لذلك فأن حدوث تصحيح للأسهم كان أمرا حتمياً بعد تراجعات بداية الأسبوع.
ارتفعت البورصة المصرية وحيدة خلال تعاملات أمس الأربعاء، فيما تراجعت باقى بورصات الخليج والشرق الأوسط متأثرة بالهجوم الإيرانى على قاعدة عسكرية أمريكية فى العراق، وأرجع محللون أسباب صعود سوق المال المصرى إلى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى لطمأنة المستثمرين، خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد، حول استقرار الأوضاع.
وفاجأت إيران الولايات المتحدة الأمريكية فى الساعات الأولى أمس الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخاً باليستياً على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية.
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