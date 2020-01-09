شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري: ارتفاع تكلفة صناعة المنسوجات تضعف قدرتنا على المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعيد أحمد عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، أن ارتفاع تكلفة المنتج المصرى من المنسوجات والمفروشات المنزلية ، يؤدى إلى خفض قدرة الشركات المصرية على المنافسة العالمية فى تلك الصناعة ، مؤكدا أن دول مثل أمريكا والصين والهند وباكستان وغيرها تدعم مباشرة صناعة الغزل والنسيج والملابس والمفروشات.

أضاف سعيد أحمد لـ" الخليج 365" أن هذا الدعم ساهم فى نمو صادرات تلك الدول فى الغزل والنسيج ، وبالتالى زادت معاناة بقية شركات الدول ومنها الشركات المصرية فى المنافسة ، موضحا على هامش مشاركته فى الدورة الخمسين لمعرض هايم تكستايل للمفروشات المنزلية فى فرانكفورت بألمانيا من بين نحو 3 آلاف شركة ، أن أحد أسباب كضعف منافسة شركاتنا ، تسعير الغاز فبعد أن كانت المليون وحدة حرارية ب 2 دولار ، أصبحت الآن ب5 دولارات ،بالرغم من إننا لدينا وفرة فى الغاز ، مما يستلزم إعادة النظر في سعره لمصانع الغزل والنسيج والمفروشات والملابس عامة سواء القطاع العام أو الخاص على غرار ما تم تنفيذه في بعض الصناعات .

ونوه إنه من بين عوامل ضعف منافسة الشركات مسألة ارتفاع إسعار الكهرباء ،بجانب الزيادة الكبيرة فى الأجور للعمال ، والنتيجة ارتفاع تكلفة المنتج بشكل كبير وسط خضم المنافسة العالمية.

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وأوضح إن مجموعة نايل لينين جروب ، تستعين بخبراء عالميين لمواكبة أحدث التقنيات فى الصناعة والموضة أيضا، لضمان منافستها لبقية شركات العالم فى هذا المجال .

جدير بالذكر أن 1.2 مليون عامل يمثلون جزء كبير من عمال القطاع الخاص يعملون فى الغزل والنسيج فى حين يعمل 58 ألف عامل فى شركات الغزل والنسيح التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام .

كما تعتبر مساندة الدولة للقطاع الخاص لزيادة الصادرات امر مهما للشركات وتساهم فى جلب العملة الصعبة، ولا سيما أن المساندة توجه للمنتجات وليس للمصدرين.