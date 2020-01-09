شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل المؤشر خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.91% بما يعادل -74.861 نقطة، ليقترب بهذا الانخفاض من الاستناد لآخر محطاته الإيجابية التي قد تساعده على التعافي من جديد، وهو دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم جداً وهو ثبات مستوى الدعم 8005.77، ليستهدف مستوى المقاومة 8300.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8005.77 ومستوى المقاومة 8300.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
20
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
171
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عدد أسهم الشركات الثابتة
4
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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