شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين عن كانون الأول/ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم والتي أوضحت تباين الضغوط التضخمية مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين استقرار وتيرة النمو عند 4.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7%. أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية قد أوضحت تقلص الانكماش إلى 0.5% مقابل 1.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وبذلك تعد القراءة الحالية أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص وتيرة الانكماش إلى 0.4%.

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