شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة امس الأربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 6741 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 6799 نقطة، مقتربا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع المؤشر لاسفل مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 6550 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6900 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,743 وبين مستوى المقاومة هو 6,869 نقطة

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