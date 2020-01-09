شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 10337 نقطة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يلامس المؤشر حاليا خط اتجاهه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على المؤشر للوصول لمستوى الدعم 10150 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10550 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,295 وبين مستوى المقاومة هو 10,408 نقطة

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