شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يقلص بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، ليسجل أدنى سعر له عند 20.00، ليرتد منه ارتفاعاً على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تقليص بعضاً من خسائره، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -1.16% بما يعادل -0.24 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن من ناحية أخرى يتأثر باختراقه لخط اتجاه هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 20.98، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 22.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.50 ومستوى المقاومة 21.36.
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