شكرا لقرائتكم خبر عن اليمامة للحديد يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم اليمامة للحديد (1304) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.17% بما يعادل -0.40 نقطة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرض السهم للضغط السلبي خلال تداولاته القادمة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 17.70، ليستهدف مستوى المقاومة 19.12.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.70 ومستوى المقاومة 18.70.