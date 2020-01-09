شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أنابيب (2200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أدي للضغط السلبي الذي أدى إلى كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -2.76% بما يعادل -0.34 نقطة، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 12.40، ليستهدف مستوى الدعم 11.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.54 ومستوى المقاومة 12.40.