شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء للتأمين ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ولاء للتأمين (8060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب، مسجلاً خلالها خسائر بلغت نسبتها -2.02% بما يعادل -0.34 نقطة، ويأتي هذا الانخفاض في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 16.20، ليستهدف مستوى المقاومة 18.02. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50 ومستوى المقاومة 17.30.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولاء للتأمين ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 09-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.