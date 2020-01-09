سوليدرتي تكافل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 09-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سوليدرتي تكافل (8290) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.97% بما يعادل -0.12 نقط، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.00، ليستهدف مستوى المقاومة 13.10 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.70 ومستوى المقاومة 13.10.
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