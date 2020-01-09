شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع التأمين يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر قطاع التأمين (TISI) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.78% بما يعادل -34.42 نقطة، ليقترب المؤشر من الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة يكتسب منها زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4301.19، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 4600.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4301.19 ومستوى المقاومة 4470.96.

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