شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الاستثمار والتمويل يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر الاستثمار والتمويل (TDFI) الانخفاض في آخر جلساته، ليحاول المؤشر من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.20% بما يعادل -73.63 نقطة، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3200.00، ليستهدف مستوى المقاومة 3400.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3200.00 ومستوى المقاومة 3400.00.

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