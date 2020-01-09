روبوتات «أفيدبوت» تقدم خدماتها في «أدنيك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) عن بدء استخدام الروبوتات الآلية «أفيدبوت» والمتخصصة بتقديم خدمات «التنظيف الذاتي» بما يتماشى مع أهدافها المتمثلة في تعزيز الاستدامة والابتكار في عملياتها، بما يحقق نهج الشركة المتمثل في تبني المبادرات الصديقة للبيئة والارتقاء بمستوى خدماتها.

قدّمت أدنيك روبوت «أفيدبوت» كمبادرة مستقبلية ومستدامة، إذ تستهلك التقنيات المستخدمة من خلال الروبوتات كميات أقل من المياه أثناء تنظيف الأرضيات مقارنةً بالأساليب التقليدية، كما توفر أعلى مستويات النظافة التي تشتهر أدنيك بتقديمها. وتبرز أهمية هذه الروبوتات مع استضافة مركز أبوظبي الوطني للمعارض للعديد من الفعاليات العالمية المرموقة؛ حيث تحافظ على نظافة المكان وفقاً لأعلى المعايير العالمية الصحية ودون أي ضوضاء.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: تسعى شركة أبوظبي الوطنية للمعارض إلى لعب دور استراتيجي في دعم وتعزيز جهود دولة الإمارات الرامية إلى تطبيق مبادرات مستدامة ومبتكرة وتبني استراتيجيات صديقة للبيئة، حيث نبذل كل ما في وسعنا باستمرار للوصول إلى المستوى الريادي من خلال إطلاق المبادرات والأفكار والعمليات التي تساعدنا في الحفاظ على المياه والطاقة وتحقيق الاقتصاد الدائري.