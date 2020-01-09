شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على إرتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة، أمس الأربعاء، بعد تصريحات للرئيس دونالد ترامب هدأت المخاوف من صراع شامل في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 161.79 نقطة بما يعادل 0.57 بالمائة ليصل إلى 28745.47 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.88 نقطة أو 0.49 بالمائة مسجلا 3253.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 60.66 نقطة أو 0.67 بالمائة إلى 9129.24 نقطة.