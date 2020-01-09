10 عوامل ترفع أسعار النفط فوق الـ 70 دولارا خلال 2020

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أكد مختصون في مجال الطاقة أن أسعار النفط في طريقها للتعافي لتتجاوز الـ 70 دولارا في الفترة المقبلة نتيجة عدة عوامل على رأسها: التوترات الجيوسياسية، وبوادر إنفراج أزمة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ودور تحالف «أوبك+» في تعميق تخفيض الإنتاج حتى شهر مارس المقبل، وإنتاج النفط الصخري بمعدلات أقل من الأعوام السابقة، وعودة بيوت الاستثمار لشراء عقود النفط وتعزيز المراكز المالية، فضلا عن دور السعودية المؤثر في تماسك الأسعار خاصة بعد تصريحات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بعد الاتفاق مع الكويت على عودة الإنتاج تدريجيا من المنطقة المقسومة. وتوقع المختصون أن تتجاوز أسعار النفط الـ 70 دولارا في الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع واردات الصين من النفط الخام، وارتفاع مبيعات النفط من الولايات المتحدة الأمريكية، ونشاط الإمدادات واستمرار هيكلة الأسعار إضافة إلى استمرار سحوبات المخزون النفطي الأمريكي.

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