شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عوامل ترفع أسعار النفط فوق الـ 70 دولارا خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل
وتوقع المختصون أن تتجاوز أسعار النفط الـ 70 دولارا في الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع واردات الصين من النفط الخام، وارتفاع مبيعات النفط من الولايات المتحدة الأمريكية، ونشاط الإمدادات واستمرار هيكلة الأسعار إضافة إلى استمرار سحوبات المخزون النفطي الأمريكي.
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