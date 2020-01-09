الاقتصاد

زيادة في الطلب خلال يناير وفبراير

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أوضح المختص في مجال الطاقة سداد الحسيني، أن العام الماضي شهد اجتماعات إيجابية من منظمة أوبك، شجعت الأسواق على التفاعل، إذ إن الطلب في الشرق الأوسط بدأ يتحسن فضلا عن تأثير بعض العوامل مثل الحرب التجارية بين أمريكا والصين التي أثرت على الأسعار، متوقعا أن يشهد العام الحالي، عوامل موسمية مؤثرة في الأسعار منها في أول شهرين من العام التي تشهد زيادة في الطلب، فيما تتحسن الأسعار في فترة الصيف، ومع نهاية العام تستقر الأسعار.

وتوقع أن تتجاوز أسعار النفط بنهاية العام الحالي الـ70 دولارا، لا سيما في الربع الثالث من 2020.

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