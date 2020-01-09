شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحافظ على استقرار الأسواق العالمية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف السهلاوي: إن في بداية عام 2019 كانت أسعار البترول لا تتجاوز قيمة البرميل 60 دولارا، متوقعا أن يستقر السعر خلال العام الحالي، لا سيما مع القرارات السياسية من منتجي البترول التي على رأسها المملكة، والتي تعمل على الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية.
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