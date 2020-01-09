شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحافظ على استقرار الأسواق العالمية والان نبدء بالتفاصيل

قال الخبير في مجال الطاقة الدكتور محمد السهلاوي: إن أسعار النفط تمر بمرحلة من التذبذب، فيما توجد بعض المؤشرات تؤثر على الأسعار منها: الوضع الاقتصادي العالمي، وتزايد الإنتاج من خارج أوبك، مشيرا إلى تزايد الطلب على البترول على الأسعار عالميا بما يعادل مليون برميل يوميا.

وأضاف السهلاوي: إن في بداية عام 2019 كانت أسعار البترول لا تتجاوز قيمة البرميل 60 دولارا، متوقعا أن يستقر السعر خلال العام الحالي، لا سيما مع القرارات السياسية من منتجي البترول التي على رأسها المملكة، والتي تعمل على الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية.