شكرا لقرائتكم خبر عن نسكافيه دولتشي غوستو تطلق ماكينة القهوة الذكية «إسبيرتا» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت نسكافيه دولتشي غوستو، إحدى العلامات التجارية الرائدة التابعة لشركة نستله الشرق الأوسط، ماكينة القهوة الجديدة إسبيرتا في المملكة العربية السعودية خلال فعالية تستمر حتى 23 نوفمبر في «الرد سي مول» بمدينة جدة.

وتتيح الماكينة الجديدة للمستهلكين إمكانية تحضير القهوة بأسلوب مخصص بالكامل، والتمتع بنكهات عالمية المستوى بمنتهى الراحة والسهولة في منازلهم.

وبهذه المناسبة، قال حسام عبدالرحيم، المدير العام لشركة نستله العربية السعودية: «تمثل المملكة العربية السعودية إحدى الأسواق الكبرى بالنسبة لنا في نستله الشرق الأوسط، ونحرص باستمرار على تقديم أفضل أنواع القهوة والمنتجات الأنيقة لعملائنا السعوديين، إضافة إلى أحدث الابتكارات التي تلبّي أذواقهم واحتياجاتهم في المقام الأول».

وعلاوة على تصميمها الأنيق ونظامي تحضير القهوة الاحترافيين، يمكن توصيل ماكينة إسبيرتا مع تطبيق NESCAFÉ® Dolce Gusto® والتحكم بها عبر تقنية البلوتوث لتمكين المستهلكين من ضبط درجة الحرارة وحجم الفنجان.

ويمكن للماكينة أيضًا حفظ خياراتهم المفضلة، وجدولة مواعيد تحضير القهوة مسبقًا.