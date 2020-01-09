شكرا لقرائتكم خبر عن منتجع «مازاغان بيتش آند غولف» يفوز بجائزة السفر العالمية لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

فاز منتجع «مازاغان بيتش آند غولف»، الذي يُعتبر أحد أكثر الوجهات السياحية ريادة في المغرب ومنطقة شمال أفريقيا، بجوائز كبرى في جائزة السفر العالمية 2019 التي اختتمت مؤخرًا.

حيث فاز «مازاغان»، أحد أكبر الفائزين من أفريقيا بجائزة «Leading MICE Hotel 2019» في المغرب و«Leading Beach Resort 2019» في المغرب، وهذا يشير وبقوة إلى أن منتجع «مازاغان» هو واحد من أفضل المنتجعات في العالم.

وتقوم منظمة WTA بالاحتفال، ورصد المتميزين في مجال السفر والسياحة والضيافة.

ووفقًا للمنظمة فإن الحفل الكبير الأخير يمثل ذروة سباق Grand Tour 2019 الذي أقيم بمناسبة الذكرى السنوية السادسة والعشرين لتأسيس WTA وكانت الجولة الكبرى عبارة عن بحث سنوي عن أفضل منظمات السفر والسياحة في العالم، حيث تصدّر الفائزون الاحتفالات الستة الإقليمية التي تقيمها WTA وجهًا لوجه للفوز بلقب العالم المتنافس عليه في مجال السياحة والسفر والضيافة.

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وقال سيرجيو بيريرا، المدير العام لمنتجع «مازاغان بيتش آند غولف»: «نود أن نشكر منظمة WTA على منحنا هاتين الجائزتين المرموقتين.

وإن الحصول على تقدير كواحد من أفضل الفرق في العالم يُعدّ إنجازًا كبيرًا، ونحن نعتز ونفخر بهذا التقدير، حيث ستكون تلك الجوائز ملهمة لنا لتقديم المزيد من الخدمات المتميزة بشكل مستمر، وتقديم تجربة لا تُنسى لضيوفنا من جميع أنحاء العالم».

وتشتهر وجهة العطلة الخريفية الفريدة بأراضيها الخضراء المورقة المترامية الأطراف، والمرافق المذهلة والأنشطة الترفيهية، وملعب الجولف الرائع، بالإضافة للعديد من المرافق الأخرى، حيث يخوض جميع الزائرين لـ«مازاغان» بمَن فيهم الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي، تجربة استثنائية باعتباره أحد المنتجعات العائلية الرائعة في المغرب، بالإضافة لتقديم تجربة عطلة نهائية مستمرة على مدار السنة.