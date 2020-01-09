الاقتصاد

النفط يصعد إلى 68.94 دولار

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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد إلى 68.94 دولار والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط نحو 1% أمس الأربعاء، لكنها منخفضة عن مستويات مرتفعة بلغتها في بداية محمومة لجلسة التداول، وتخلت الأسعار عن معظم تلك المكاسب بعد الارتفاعات التي حققتها في وقت مبكر، إذ يقول محللون إن توتر السوق قد ينحسر طالما ظلت منشآت إنتاج النفط غير متأثرة بالأحداث في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 68.94 دولار للبرميل، بعد أن صعدت في وقت سابق إلى 71.75 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر 2019. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.8 % إلى 63.17 دولار للبرميل.

وبلغت العقود في وقت سابق 65.85 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر أبريل من العام الماضي. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي: إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستستجيب لأي نقص محتمل في النفط إذا اقتضت الضرورة، لكنه أضاف أن هناك حدودا للمنظمة. وأضاف: إنه لا يتوقع مخاطر فورية بتوقف الإمدادات المارة عبر مضيق هرمز.

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