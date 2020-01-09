شكرا لقرائتكم خبر عن 4.28 % انخفاضا في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي بنسبة 4.28%، على أساس شهري، ليصل إلى 125.12 نقطة، مقارنة بـ130.71 نقطة في أكتوبر 2019.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في ”الخليج 365” استنادا لتقرير هيئة الإحصاء، فإن الانخفاض جاء نتيجة إلى تراجع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، إذ سجل المؤشر 121.13 نقطة بانخفاض قدره 4.1% مقارنة بالشهر الماضي، في حين انخفض الإنتاج في نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 3.33 % ليصل المؤشر إلى 142.69 نقطة، كما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء ليسجل المؤشر 90.54 نقطة بتراجع 21.43%.

وأشار الرصد إلى أن الرقم القياسي للإنتاج سجل ارتفاعا في أكتوبر 2019 بنحو 7.54 %، بينما في سبتمبر انخفض إلى 4.54 % فيما كان مرتفعا في أغسطس نحو 1.56 % وفي يوليو منخفضا بـ0.98%.

وعرَّفت هيئة الإحصاء، الصناعات التحويلية، بالصناعات التي ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، فيما عرَّفت إمدادات الكهرباء والغاز والماء، بتوصيل الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، بينما عرفت الصناعات الاستخراجية بأنها المواد الخام التي تستخرج من الأرض، وتعتمد هذه الصناعات على المواد الطبيعية التي لا يمكن أن تجدد أو تعوض مثل النفط والمعادن.

ويقيس مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع، بغرض تحقيق عائد مادي.