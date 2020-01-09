شكرا لقرائتكم خبر عن 70 دورة وبرنامجا لتأهيل المهندسين في 20 مدينة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، دوراتها وبرامجها للربع الأول من العام 2020م، والتي اشتملت على أكثر من 70 دورة تدريبية وبرنامجا تأهيليا، ضمن خطتها في التحول الإستراتيجي، وسعيا منها إلى تطوير المهندسين، وزيادة كفاءتهم الفنية والمهنية في أكثر من 20 مدينة داخل المملكة، وذلك بالتعاون مع مراكز ومعاهد متخصصة، ومدربين من أصحاب الخبرة والكفاءة في العمل الهندسي.

وقال الأمين العام لهيئة المهندسين المهندس فرحان الشمري: إن الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية، تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية الهندسية والإدارية للمهندس، للرقي بمستوى الأداء المهني، واكتسابه المعرفة والخبرة الفنية، والمساهمة في تطوير القطاع الهندسي المحلي، وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل، وتأهيل كوادر وطنية فنية من المهندسين حديثي التخرج، بما يوافق رؤية 2030.

وأشار المهندس الشمري إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تهتم خلال برامجها التدريبية بتقديم دورات متخصصة وعامة في مجالات هندسية متعددة منها، دورة «إدارة المشاريع الاحترافية»، و«السلامة والصحة المهنية»، و«إدارة وفحص مواقع الإنشاءات»، ودورة «محترف إدارة المرافق»، ودورة «تصميم أنظمة التبريد والتكييف»، وغيرها من الدورات والبرامج، منوها بأن الهيئة تحرص على رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والارتقاء بقدرات المهندسين، باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني، لتمكينهم من ممارسة المهنة بفاعلية.