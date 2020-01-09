شكرا لقرائتكم خبر عن 0.7 % ارتفاعا في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل
وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند 2090 دولارا للأوقية بفعل استمرار شح المعروض، وفي أحدث تعاملات، ارتفع 1.3% عند 2077.75 دولار للأوقية.
وارتفعت الفضة 0.3% إلى 18.44 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر عند 18.85 دولار، في حين نزل البلاتين 0.3% إلى 967.85 دولار للأوقية.
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