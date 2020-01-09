الاقتصاد

0.7 % ارتفاعا في أسعار الذهب

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شكرا لقرائتكم خبر عن 0.7 % ارتفاعا في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

صعدت أسعار الذهب فوق مستوى 1600 دولار للأوقية للمرة الأولى في نحو سبع سنوات أمس الأربعاء لكن المعدن الأصفر قلص مكاسبه، إذ ارتفع السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1585.30 دولار للأوقية. وارتفعت الأسعار في وقت سابق 2.4% لتبلغ أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5%.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند 2090 دولارا للأوقية بفعل استمرار شح المعروض، وفي أحدث تعاملات، ارتفع 1.3% عند 2077.75 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.3% إلى 18.44 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر عند 18.85 دولار، في حين نزل البلاتين 0.3% إلى 967.85 دولار للأوقية.

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