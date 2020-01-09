شكرا لقرائتكم خبر عن 24 % نموا في إنتاج الطاقة الكهروضوئية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت إحصائية مؤشرات الطاقة المتجددة عن نمو المتوسط اليومي للإشعاع المستخدم في إنتاج الطاقة الكهروضوئية بالمنطقة الشرقية بنسبة 24% بنهاية 2018، لتصل إلى 6175 واط في الساعة لكل م2 مقارنة بـ4953 واط.س/‏‏ م2 في العام السابق عليه. وتتكون الخلايا الكهروضوئية من ألواح شمسية تسمح بتحويل الإشعاع الأفقي الكلي مباشرة لطاقة كهربائية، ويمكن جمع هذه الألواح في حقول تتصل مباشرة بشبكة الكهرباء الوطنية باستخدام عاكس لُتحّول الطاقة الشمسية إلى تيار متردد ومتوافق مع الشبكة.

وأشارت الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، والتي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، إلى ارتفاع المتوسط اليومي الكلي لإنتاج الإشعاع الأفقي الكلي والمستخدم لإنتاج الطاقة الكهروضوئية بقدرة إنتاجية 6336 (واط. س/‏‏ م²/‏‏ يوم) وذلك في عام 2018م، عما كان عليه في عام 2013م والذي بلغت قدرتها الإنتاجية 5612 (واط. س/‏‏م2 /‏‏يوم) أي بنمو نسبته 13 %.

وأكد الخبير في استخدامات النانو بالطاقة الكهروضوئية المهندس هاشم الحبشي، أن المملكة تسعى إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وضمان استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مزيج الطاقة المحلي من خلال تطوير تقنيات حديثة ذات تكلفة مجدية اقتصاديًا؛ عبر إنشاء 46 محطة رصد وقياس لموارد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف أن المملكة تتميز بوفرة مصادر الطاقة الشمسية والأراضي الشاسعة، إضافة إلى أنها تعد من أكثر الدول ارتفاعا في معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، مشيرا إلى أن الجيل الثالث في الطاقة الكهروضوئية تستخدم فيه تقنية النانو والتي تستخدم من خلالها أنابيب كربون نانو مترية، والتي تجمع فيها خواص تركيبية فيزيائية ذات كفاءة عالية تزيد على 80 % من الجيل المستخدم حاليا وبعمر افتراضي يصل إلى 50 عاما.

وأشار الحبشي إلى أن الجيل المستخدم حاليا في المملكة هو الجيل الأول حيث تدخل في استخدامات الألواح الشمسية مواد سيليكونية كفاءتها لا تتعدى 20 % فقط وبعمر افتراضي أقل من 10 سنوات.