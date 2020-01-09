شكرا لقرائتكم خبر عن مبادلة للاستثمار تبيع حصة بـ 947 مليون دولار في «يوني كريديت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باعت شركة «مبادلة للاستثمار» أكثر من نصف حصتها في بنك «يوني كريديت» الإيطالي، وذلك في إطار عمليات بيع أصولها الخارجية. وتراجعت حصة الصندوق إلى 2.02% في 20 ديسمبر الماضي، وفقاً لإفصاح للبنك أرسله للهيئة التنظيمية للسوق في إيطاليا يوم الثلاثاء. وكانت حصة «مبادلة» في البنك الإيطالي تبلغ 4.99% في يونيو الماضي. وتبلغ قيمة الحصة التي باعها الصندوق في البنك 850 مليون يورو (947 مليون دولار )، وفقاً لسعر إغلاق السهم يوم الثلاثاء. (بلومبيرج)

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