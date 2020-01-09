شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للأسواق الخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
سجلت كافة الأسواق الخليجية تراجعاً في أدائها بتداولات أمس، وفي ظل ذلك تراجعت سوق دبي بنسبة 1.21% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2713.48 نقطة وسط تراجع أداء أغلبية القطاعات وارتفاع أحجام وقيم التعاملات عن الجلسة السابقة.
كما تراجعت السوق السعودية ليخسر مؤشرها العام ما نسبته 0.91% ويغلق عند مستوى 8124.11 نقطة بعد تراجع شبه جماعي للقطاعات كافة. وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.74%، إلى 5019.35 نقطة.
وسجلت السوق الكويتية تراجعاً نسبته 0.14% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6799.07 نقطة. كما تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.42% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1585.32 نقطة.
وأخيراً تراجعت السوق العمانية ليخسر مؤشرها العام ما نسبته 0.10% ويغلق عند مستوى 3944.48 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع طفيف للأسواق الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.