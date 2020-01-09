تراجع طفيف للأسواق الخليجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت كافة الأسواق الخليجية تراجعاً في أدائها بتداولات أمس، وفي ظل ذلك تراجعت سوق دبي بنسبة 1.21% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2713.48 نقطة وسط تراجع أداء أغلبية القطاعات وارتفاع أحجام وقيم التعاملات عن الجلسة السابقة.

كما تراجعت السوق السعودية ليخسر مؤشرها العام ما نسبته 0.91% ويغلق عند مستوى 8124.11 نقطة بعد تراجع شبه جماعي للقطاعات كافة. وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.74%، إلى 5019.35 نقطة.

وسجلت السوق الكويتية تراجعاً نسبته 0.14% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6799.07 نقطة. كما تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.42% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1585.32 نقطة.

وأخيراً تراجعت السوق العمانية ليخسر مؤشرها العام ما نسبته 0.10% ويغلق عند مستوى 3944.48 نقطة.