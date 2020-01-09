شركة مزارع مدار تستعرض تحديات الأمن الغذائي والمائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تشارك شركة مزارع مدار في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة هذا العام، كجزء من جهودها لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي في منطقة الشرق الأوسط.

وتشارك مزارع مدار في الفترة ما بين 12 و16 يناير ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وتتضمن مشاركتها منصة عرض مخصصة لشرح التقنيات الحديثة عالية الجودة التي تعتمدها المزارع التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. كما يشارك عبد العزيز الملا، الرئيس التنفيذي للشركة مع كايل واقنر رئيس قسم التشغيل فيها في جلسات النقاش التي تقام خلال الأسبوع.

وقال عبد العزيز الملا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمزارع مدار: يسعدنا أن نشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة هذا العام. فقد أصبح هذا الحدث السنوي منصة مهمة لنا لتعزيز ورفع الوعي بالاستدامة في المنطقة، من خلال التواصل مع الزائرين، وبالنسبة لمشاركتنا ستكون فرصة للجميع للتعرف على ما نقوم به في مزارع مدار وما نقدمه من أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية المتعلقة بإنتاج الطعام.