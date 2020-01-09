اكتمال الترخيص الفني لـ «العربية للطيران أبوظبي» في مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني ل ”الخليج 365” أن ترخيص الناقل الوطني الجديد، شركة العربية للطيران أبوظبي، لا يزال قيد الإجراء، متوقعاً أن يتم اكتمال الترخيص الفني للناقلة في مارس المقبل. وكان مجلس الوزراء، أعلن في اجتماعه مؤخراً، اعتماد وتعيين طيران العربية أبوظبي كناقل وطني، وذلك بهدف تعزيز حركة الطيران المدني في الدولة، ودعمًا لقطاع الطيران لمواكبة خطط التنمية والتوجهات المستقبلية.

ويؤكد القرار الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع الطيران والدعم الكامل للارتقاء والنهوض به وبكافة الشركات التابعة له، وأن الحكومة تولي قطاع الطيران كافة أوجه الدعم بما يتواكب مع خطط التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.