«ميناء وجمارك عجمان» تطلق خدمات الذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

تماشياً مع خريطة الطريق للتحوّل الرقمي في إمارة عجمان، أعلنت دائرة الميناء والجمارك في عجمان عن إطلاق نظام الجمارك المتكامل، والذي يأتي تتويجاً لجهود الدائرة؛ الرامية إلى تحقيق التحوّل الرقمي في قطاع التجارة، ويضعها في طليعة المؤسسات الوطنية التي تساهم في تطبيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

نظام الجمارك الآلي الجديد، والذي يحمل تسمية «إنجاز»، يهدف إلى تسهيل الحركة التجارية في الإمارة؛ وذلك من خلال حزمة من التطبيقات المبنية على الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي وذكاء الأعمال، والتي تغطي مجموعة واسعة من عمليات قطاع التجارة والجمارك.

ومن أبرز التطبيقات التي أطلقتها الدائرة محرّك البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي، والذي طوّرته شركة «ويب فونتين لحلول التكنولوجيا»؛ حيث تمكن هذه الخدمة العملاء من إجراء بحث عن تصنيف ورمز المنتجات؛ بناء على النظام المنسق الدولي والمعتمد من قبل منظمة الجمارك العالمية (WCO).

وذكر سليم بلعة، مدير مشروع «إنجاز في عجمان - ويب فونتين»: كل سلعة تمر عبر الجمارك تحتوي على رمز تصنيفي موحد؛ للتعريف بها حول العالم، وهو ما يُعرف بنظام الترميز السلعي الموحّد للبضائع، والذي طوّرته المنظمة العالمية للجمارك. يساعد محرك البحث عبر الذكاء الاصطناعي موظفي الجمارك والتجّار والمخلصين من الحصول على رمز السلعة بسرعة وكفاءة أكبر.ومن الأدوات والحلول التكنولوجية المبتكرة التي يتضمنها النظام هي أداة «ويب فونيتن فيجين»، وهي أداة لذكاء الأعمال تعمل على تزويد دائرة ميناء وجمارك عجمان ببيانات مصوّرة Visual Dashboards لحركة التجارة العالمية في الإمارة.وأشار الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان إلى أن إطلاق نظام الترميز السلعي الموحّد للبضائع وأداة «ويب فونيتن فيجين» هو دليل على الجهود الدؤوبة التي تبذلها إمارة عجمان؛ لتحقيق التحوّل الرقمي، وهي تأتي تماشياً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي. تمثل هذه الخطوة نقلةً نوعيةً في الممارسات المعتمدة في قطاع التجارة، فهي تساهم في تعزيز الكفاءة والدقة في التبادل التجاري حول العالم. نحن في دائرة الميناء والجمارك نؤمن بأهمية الإدارة الرقمية Data Driven management في تحسين مستوى خدماتنا وتعزيز قدرات موظفي الدائرة.