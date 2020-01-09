120 مليار درهم حجم تجارة دافزا الخارجية خلال 9 شهور بنمو 11.2%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تأكيداً على فاعلية ونجاح النهج الاستراتيجي الذي تبنته لترسيخ مكانتها ودورها في عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، عن وصول مساهمتها في التجارة الخارجية لإمارة دبي إلى نحو 12% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2019، وذلك من إجمالي 1.02 تريليون درهم سجلتها الإمارة خلال تلك الفترة.

جاء ذلك نتيجة للأداء التشغيلي الذي ساهم في دفع معدلات التجارة العالمية عبر المنطقة الحرة، حيث نجحت المنطقة الحرة بمطار دبي في تحقيق معدل نمو بنسبة 11.2% في إجمالي التجارة الخارجية لتصل إلى ما يقارب 120 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019، إضافة إلى نمو بنسبة 11.8% في إعادة التصدير ليصل إلى 68 مليار درهم ليشكل بذلك نسبة 21.7% من إجمالي إعادة التصدير في إمارة دبي، وهو ما يؤكد على مكانة المنطقة الحرة بوصفها بوابة لعبور التجارة العالمية لما توفره من تسهيلات وخدمات جمركية ولوجستية متكاملة تعزز من سهولة مزاولة التجارة والأعمال. وبفضل التميز التشغيلي الذي شهدته المنطقة الحرة بمطار دبي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2019، نجحت «دافزا» بتحقيق فائض تجاري بلغ 16.2 مليار درهم، ما يشير إلى كفاءة المنهجية الإدارية والتشغيلية والمالية للمنطقة الحرة والتي جرى وضعها لضمان لعب دور فاعل في إنجاح الخطط الاقتصادية والتجارية وسياسات التنويع الاقتصادي الوطنية.

مساهم أساسي في اقتصاد دبي

وأكد الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، أن «دافزا» تُعد اليوم مساهماً أساسياً في اقتصاد إمارة دبي، وتكتسب أهمية كبيرة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف أنحاء العالم إلى الإمارة، وهو ما تشهد عليه النتائج الاستثنائية لتجارة المنطقة الحرة بمطار دبي التي تواصل تحقيقها على اختلاف الظروف والتقلبات الاقتصادية الدولية.

وأشار إلى أن مقومات نجاح المنطقة الحرة بمطار دبي في الوصول إلى مستهدفاتها الاستراتيجية ما زالت تبرهن على فاعليتها منذ أكثر من عقدين على تأسيس المنطقة الحرة، أبرزها الموقع الاستراتيجي بالقرب من مطار دبي الدولي الذي يعتبر نقطة وصل شرق العالم بغربه، بالإضافة إلى المحفظة المتميزة من الخدمات والحوافز. ولدينا ثقة كبيرة بقدرة المنطقة الحرة على مواصلة النمو والنجاح خلال الفترات المقبلة.

ونوه الزرعوني بأن «دافزا» تعتبر شريكاً استراتيجياً للمستثمرين الأجانب الذين يستفيدون من الخدمات عالية المستوى وباقة المزايا التي تقدمها لتسهيل مزاولة الأعمال، فقد أصبحت بفضلها من بين أبرز الوجهات الاستثمارية ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على الصعيد العالمي أيضاً وأضحت نقطة انطلاق استراتيجية نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وتواصل المنطقة الحرة بمطار دبي من خلال هذه النتائج القوية التأكيد على دورها المحوري في اقتصاد إمارة دبي، وعلى المرونة التي تتمتع بها في تلبية احتياجات مختلف أنواع وأحجام الشركات العالمية والمتوسطة والصغيرة التي تتخذ منها مقراً لها، إضافة إلى جاذبيتها للمستثمرين الأجانب الذين يطمحون إلى دخول سوق دولة الإمارات وغيرها في المنطقة.

واستحوذت الهند على النصيب الأعلى من تجارة «دافزا» بنسبة 18.7% وبقيمة 22.4 مليار درهم، تلتها سويسرا بنسبة 17% وبقيمة 20.2 مليار درهم، ثم الصين بنسبة 15.5% وبقيمة 18.6 مليار درهم. جاءت سويسرا في المرتبة الأولى من حيث إعادة التصدير بنسبة 28% وبقيمة 19 مليار درهم، في حين جاءت الهند كأكبر شريك من حيث الواردات بنسبة 42.5% من إجمالي واردات المنطقة الحرة بقيمة 22 مليار درهم، تلتها الصين بنسبة 36% وبقيمة 18.5 مليار درهم.

تجارة البضائع

Advertisements

أما على صعيد نوع البضائع فجاءت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية في المرتبة الأولى بنسبة 57% من إجمالي إعادة التصدير بقيمة 39 مليار درهم، وبنسبة 49% من إجمالي الواردات بقيمة 25.2 مليار درهم. وجاءت مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي والمصوغات في المرتبة الثانية، حيث شكلت نحو35% من إجمالي إعادة التصدير بقيمة 24.1 مليار درهم، و43% من حيث إجمالي الواردات بقيمة 22.5 مليار درهم. وبذلك تشكل هاتان المجموعتان نسبة 92% من إجمالي تجارة «دافزا».

وسجلت دافزا فائضاً في تجارة كافة أنواع البضائع خلال التسعة شهور الأولى من 2019 حيث تعتبر مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية هي المحرك الرئيسي في نمو التجارة عبر الصادرات والواردات، حيث نمت بنسبة 13% وبقيمة تصل إلى 7.4 مليار درهم.

جهود متواصلة لجذب المستثمرين

تسعى المنطقة الحرة بمطار دبي إلى جذب المستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم لإطلاق عملياتهم في الإمارة والانطلاق منها نحو أسواق المنطقة مستفيدين من البيئة الاستثمارية الفريدة التي توفرها.

ومن بين الوفود التي استضافتها المنطقة الحرة مؤخراً، وفد رسمي من «بنك الصين» الذي جرى خلاله بحث آفاق وآليات التعاون المستقبلي بين الجانبين، واستعراض أهم المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تشرف عليها المنطقة الحرة، وتجربتها على مدى أكثر من عقدين في استقطاب وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستدامتها كونها تلعب دوراً حيوياً عالياً في اقتصاد إمارة دبي في أكثر من 20 قطاعاً حيوياً، إلى جانب الخدمات المتميزة التي تقدمها المنطقة الحرة للشركات العالمية وخاصة الشركات الصينية منها التي تتخذ من «دافزا» مقراً لها، فضلاً عن سبل دعم البنك لهذه الشركات من خلال التعاون الوثيق مع المنطقة الحرة.