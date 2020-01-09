شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتماد الخليجي يمنح مختبر إيمرسون في دبي شهادة الأيزو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إيمرسون إلكتريك، إحدى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الأتمتة والبرمجيات، حصول مختبر فحص أجهزة التكييف وحلول التحكم الخاص بها ومقره دبي على شهادة الأيزو 17025:2017، من قبل مركز الاعتماد الخليجي.

وتمثل هذه الشهادة خطوة مهمة تواكب رؤية إيمرسون في الارتقاء بأعمالها وتقديم حلول رائدة للمشاريع السكنية والتجارية.

إذ يعمل المختبر بمثابة منصة للمتعاملين تمكنهم من اختبار أداء مكيفات الهواء التي تعمل بقدرات تتراوح ما بين 1.5 و20 طن تبريد، وكذلك حلول التحكم ومضخات الحرارة التي تمتد قدراتها بين 1.5 و13 طن تبريد.

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