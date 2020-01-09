«أكاديمية أدنوك» تُخرّج الدفعة الأولى في برنامجها الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة البرنامج الجديد لأكاديمية «أدنوك» الفنية التابعة لها؛ حيث تم تخريج 243 من منتسبي الأكاديمية الذين أكملوا برنامجاً تدريبياً فنياً متخصصاً في قطاع النفط والغاز؛ لإعدادهم للعمل كفنيي صيانة ومُشغّلي عمليات في المصانع والحقول التابعة للشركة.حضر حفل التخريج الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي لمجموعة «أدنوك»وعبدالعزيز الهاجري الرئيس التنفيذي لدائرة معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات لمجموعة «أدنوك» ورئيس مجلس أمناء أكاديمية «أدنوك» الفنية، وغنام المزروعي رئيس دائرة الموارد البشرية، إلى جانب عدد من الإداريين في «أدنوك» وممثلي الشركات العاملة في الحقول البرية والبحرية، إضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية وعائلات الخريجين.

آفاق واعدة

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: يسرنا تخريج هذه الدفعة من طلاب «أكاديمية أدنوك الفنية» التي تعد مركزاً تعليمياً متميزاً لإعداد وتطوير جيل جديد من الكفاءات الشابة المواطنة، وصقل مهاراتهم عن طريق التدريب العملي والمهني، بما يؤهلهم لشق مستقبل ناجح في قطاع النفط والغاز الذي يوفر آفاقاً واعدة للنمو الوظيفي، وللمساهمة في خدمة الوطن والقيادة، وتحقيق التطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات. ويعكس تخريج هذه الدفعة التزام «أدنوك» ببناء كوادر مواطنة متخصصة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أهم أصولنا.

وأضاف: تدريب وتأهيل المواطنين وإعدادهم للعمل في المهام الفنية في قطاع النفط والغاز هو جزء أساسي من جهود «أدنوك» لتطوير وتمكين الكادر البشري بما يضمن استدامة الأعمال واستمراريتها في هذا القطاع الحيوي.

وجرى خلال الحفل تسليم شهادات التخرج ل243 خريجاً بينهم 133 متخصصاً في العمليات التشغيلية، و51 في الصيانة الميكانيكية، و39 في صيانة أجهزة القياس والتحكم (الآليات الدقيقة) و20 في الصيانة الكهربائية.. كما تم تكريم ممثلي الشركات العاملة في الحقول البرية والبحرية التي ساهمت في دعم البرنامج المطوّر للأكاديمية؛ من خلال توفير فرص تدريبية فنية في الموقع.

أربعة مسارات

وقال الدكتور محمد المنهالي مدير أكاديمية «أدنوك» الفنية: نحن سعداء بتزامن حفل تخريج الدفعة الأولى لأكاديمية «أدنوك» الفنية مع دخولنا عام 2020 الذي يمثل «عام الاستعداد للخمسين».

وأضاف المنهالي في حديث لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن الأكاديمية لديها أربعة مسارات تعليمية حالياً تلبي احتياجات «أدنوك» المستقبلية، مشيراً إلى أنه تم توزيع خريجي الدفعة الأولى على 20 حقلاً في 7 شركات رئيسية تابعة ل«أدنوك».

وقال المنهالي: نحن على يقين بأن خريجينا على مستوى عالٍ من المهارة والكفاءة، وهم قادرون على إثبات جدارتهم في شغل وظائف حيوية في قطاع النفط والغاز بما يَضمن تطورهم المهني واستمرارية واستدامة أعمال «أدنوك» في القطاع، ونحن نتطلع إلى مواكبة إنجازاتهم على المستوى الفني والوظيفي، وتعزيز المكانة المميزة التي تحظى بها الأكاديمية بين المؤسسات الأكاديمية الفنية الأخرى في مجال بناء رأس المال البشري والمعرفي.

ويمثل حفل تخريج متدربي أكاديمية «أدنوك» الفنية إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل شركة «أدنوك» التي تتقدم بخطى ثابتة وتحقق النجاح تلو الآخر في مجال الاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة، وتسخير مواهبهم وإمكاناتهم في دعم عملية تطوير قطاع النفط والغاز.

(وام)